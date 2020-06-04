Emekli ve memura 5 aylık zam netleşti

3.2 milyon memur ve 13 milyon emeklinin Temmuz zammı ile ilgili 5 aylık rakamlar belli oldu. TÜİK verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57 olurken, memur emeklilerine de yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 0.57 enflasyon farkı oluştu. Buna Haziran ayının enflasyon verisi eklenecek ve memurlarla emeklilerin zam oranı belli olacak.



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Maaşlara 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise hakem kurulu kararı doğrultusunda yüzde 4 artış ve ayrıca bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.



ŞU ana kadar oluşan yüzde 4.57'lik artışa göre en düşük emekli aylıkları da belli oldu. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2 bin 111 liradan 2 bin 208 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 782 liraya yükselen en düşük maaş, esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 865 liraya ulaşacak.