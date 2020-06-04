Kampanyada satışa çıkan evler kapışılıyor

Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO), "Hayallerini Erteleme Türkiye" sloganıyla başlattığı tarihi kampanya vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Korona virüsün etkisiyle ev sahibi olma hayallerini erteleyen vatandaş, soluğu kampanyalı konut projelerinin satış ofislerinde aldı. Toplam 26 projede yaklaşık 10 bin konutu kampanya kapsamında satışa sunan yüklenici firmaların temsilcileri, konut alıcısının satış ofislerine akın ettiğini belirtti.

2 AYLIK SÜREÇ BAŞLADI

Satış ofislerinde kuyrukların oluştuğunu belirten firma temsilcileri, "Kampanyanın duyurulmasının hemen ardından boş olan satış ofislerimiz bir anda doldu. Telefonlarımız kilitlenmiş durumda" diye konuştu. Kamu bankalarının konut kredisinde faizi 15 yılda 12 ay ödemesiz yüzde 0.64'e indirmesinin ardından bir hamle de Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO'dan geldi. Hayata geçirdiği kampanyalarla sektörün öncüsü olan şirket, yaklaşık 2 ay sürecek "Hayallerini erteleme Türkiye" isimli kampanyaya başladı. Vatandaş, Emlak Konut'tan konut aldığında ödemeye 24 ay sonra başlayacak.



BALKONLU VE KIŞ BAHÇELİ EV İSTENİYOR

Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feride Bahar Işın, salgından sonra emlak sektörünün geleceğine yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. Buna göre, araştırmaya katılanların yüzde 74'ü gelecekte satın almayı düşünecekleri evin yeterli büyüklükte bir balkonu ya da kış bahçesi olması gerektiğini bildirdi.

SEDA TABAK