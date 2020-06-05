Benzin ve motorinde yeni fiyatlar netleşti

Akaryakıt firmalarının benzin ve motorinde yaptığı indirim pompa fiyatlarına dün yansıtıldı. Bayilerin ve dağıtıcıların kar marjları üzerinden yapacağı indirimlerin 17-25 kuruş arasında olması beklenirken kimi illerde bu oran 40 kuruşu aştı. EPDK'nın kararı sonrası en yüksek indirim Hakkari'de gerçekleşirken, en düşük indirim ise Edirne'de oldu. Pompa fiyatlarına yansıyan indirimler benzin tarafında İstanbul ve İzmir'de 27 kuruşa kadar çıkarken, motorinde ise bu rakam 25 kuruşu buldu. Ankara'da ise söz konusu indirimler yine akaryakıt firmasına göre değişmekle beraber motorinde 22 kuruş, benzinde ise 20 kuruşa kadar çıktı. İndirimlerin pompa fiyatlarına yansımasıyla İstanbul ve İzmir'de benzinin litre fiyatı kimi bayilerde 5,58 liradan 5 lira 31 kuruşa, motorinin litre fiyatı ise 6,01 liradan 5 lira 76 kuruşa kadar geriledi.