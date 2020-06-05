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Haberler Ekonomi Çiftçilere 400 milyon liralık destek verdik

Çiftçilere 400 milyon liralık destek verdik

Bakan , yeni tip korona virüs salgını sürecinde çiftçilere, için avans desteği sağladıklarını bildirdi.

Çiftçilere 400 milyon liralık destek verdik
Giriş Tarihi: 5.6.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip korona virüs salgını sürecinde çiftçilere, hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon lirayı aşan avans desteği verdiklerini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon lirayı aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı TÜRKŞEKER almaya başladı" ifadelerini kullandı. Öte yandan Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografikte, 1.5 milyon dekar sözleşmeli ekili alanda 300 bin ton ürün için sözleşme yapıldığı, 32 bin 900 ton ilk hasat üretimi elde edildiği bilgisi paylaşıldı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesaj: 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk Hazine ve ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bankaların genel müdürleriyle görüştü

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