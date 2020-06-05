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şehit askerimiz için taziye mesajı

, 'de şehit olan askerimiz için taziye mesajında bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, "’tan rahmet, acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şehit askerimiz için taziye mesajı

06.06.2020, 00:52

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, terör örgütünün İdlib'deki alçak saldırısında şehit olan askerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak, "İdlib'te zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda bir kahraman askerimiz şehit oldu, iki askerimiz de yaralandı. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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