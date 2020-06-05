Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Borsa İstanbul paylaşımı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'a ilişkin paylaşımda bulundu. Albayrak, "Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır." dedi.

05.06.2020, 21:18