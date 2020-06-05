Konutta cazip krediye büyük ilgi

Tüketiciler, konutta cazip kredileri kaçırmamak için harekete geçti. Hafta başı açıklanan yeni kredi faizleri ile birlikte konuta talep hızlı arttı. Korona virüs salgınının hız kesmesiyle ekonomide canlanma başlarken, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konuttan taşıta, mobilyadan tatile sunduğu süper avantajlı dört yeni kredi paketi beklentileri yukarıya çekti. Sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle kredi olanağı sunulacak. İnşaat sektörü temsilcileri kredi desteğinin sektöre can suyu olacağını belirtirken, yılın ikinci yarısında artacak satışlarla birlikte sektördeki ivmenin yükseleceğini dile getirdi.



YATIRIMCILAR TEKRAR GAYRİMENKULE YÖNELDİ GÖZDE GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI OP. DR.

KENAN KALI: Açıklanan kredi desteğinin ardından yatırımcıların tekrar gayrimenkule yöneleceğini düşünüyorum. Konut ihtiyacı aslında hala geçerliliğini sürdürüyor. İnsanlar krizin ardından internet üzerinden konut araştırmaları yapıyordu. Yaz ayları içinde satışların olumlu yönde artacağını söyleyebilirim. İnşaat firmalarının da artan taleple birlikte bir süredir öteledikleri yeni yatırımlara başlamak için harekete geçeceğini düşünüyorum.



NİTELİKLİ PROJELERE İLGİ DAHA DA ARTACAK TANYER YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MÜNİR

TANYER: Korona salgınıyla mücadelede ülke olarak başarılı bir savaş veriyoruz. Kredi kullanımı sayesinde inşaat ve yapı sektörüne bağlı olarak çalışan pek çok sektör de artan satışlarla birlikte canlanmaya başlayacaktır. İzmir, bu konuda sahip olduğu avantajlar nedeniyle yine bir adım öne çıkıyor. Kentimize İstanbul ve Ankara gibi şehirlerden de yoğun talep gelecektir. Konut satışlarının hız kazanmasını bekliyorum.



SATIŞ OFİSLERİMİZE GELENLERİN SAYISI ARTTI FCTU YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜLÇİN OKAY: Kamu bankalarının açıkladığı destek paketini ekonominin canlanması ve gayrimenkul sektörü adına önemli bir adım olarak görüyorum. Kredi oranlarının açıklanmasının ardından projelerimizdeki satış ofislerine alıcılar gelmeye başladı, satışlar da yükselişe geçti. Yaz aylarında hissedilir bir hareketlenme görülecek. Özellikle sıfır konutlara uygulanan 0,64 faiz ve bir yıl ödemesiz dönem projelerdeki stokları bitirme konusunda çok faydalı olacaktır. Yeni projelerin de başlayacağından eminim. Faiz düşüşü kalıcı olmalı.



BU DESTEĞİN UZUN VADEDE SÜRMESİ GEREK COORDİNAT YAPI KURUCU ORTAĞI ONUR DURMUŞ: Açıklanan kredi faiz oranları yatırımcılara büyük bir avantaj sağlıyor. Kredi destek paketi konut satışlarını da tetikledi. Biz de Coordinat Yapı olarak bu durumdan olumlu etkilendik. Ev almak isteyenler randevu alarak örnek dairelerimizi geziyor; satış ofisimizi arayarak bilgi alıyor. Burada önemli olan açıklanan bu faiz oranlarının uzun süre devam ettirilebilmesi. Böylelikle inşaat sektörü de kendini daha hızlı toparlayacaktır.

ŞENOL KANTÜRK