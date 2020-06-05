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Haberler Ekonomi “Nazilli’yi ülkemizin süt merkezi yapacağız”

’yi ülkemizin süt merkezi yapacağız”

“Nazilli’yi ülkemizin süt merkezi yapacağız”
Giriş Tarihi: 5.6.2020

Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR- KOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, korona virüs salgınına rağmen Nazilli ve çevresini Türkiye'nin süt merkezi haline getireceklerini söyledi. Aydın'da 41 yıldır Türkiye'nin süt sektöründeki öncüsü konumundaki kooperatiflerinden biri ÖRKOOP bölge üreticisine büyük katkı sağlıyor. Kooperatifin son dönemde yaptığı yatırımlar ve çalışmalar ile Nazilli'de süt üretimi arttı. Kooperatif Başkanı Önal, Aydın, Muğla ve Denizli bölgelerinden günlük 310 ton süt toplayabildiklerini, yılda 115 bin ton sütün ve süt ürünlerinin tüketicilere sunulduğunu söyledi. Önal, "Başarılı çalışma ekibimiz ve kooperatif ortaklarımızın iş birliği sayesinde ülkemizin süt sektöründeki parmakla gösterilen kurumlarından biri olmamızın gururunu yaşıyoruz. Tek yürek olarak üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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