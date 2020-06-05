Otomatik vites satışları “gaza” bastı

Türkiye otomotiv pazarında bu yılın ilk 5 ayında otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,07 artış gösterdi. Geçen yılın ilk 5 ayında yüzde 65,52 olan otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı, 2020'nin aynı döneminde yüzde 70'e çıktı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mayıs döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artarak 183 bin 95 adet oldu. Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, 2020'nin ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 146 bin 528 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 13,9'luk yükselişle 36 bin 567 adede ulaştı. 2020 yılı mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalarak 32 bin 235 adet olarak belirlendi. Mayıs sonunda otomobil pazarının yüzde 84,1'ini vergi oranları düşük olan araçlar oluşturdu.