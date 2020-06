Alaşehir’den ülkenin her yanına kiraz satıyor

Manisa Alaşehir'de kadın girişimci Gönül Ünlü, dünya standartlarında işlenen ve ihraç edilen kirazları internet üzerinden iç piyasada satıyor. Ünlü, ürünü kargo ile 2,5 ve 4 kilogramlık paketler halinde Türkiye'nin her yerine ulaştırıyor. Diğer kadınlara örnek olmak istediğini ifade eden Ünlü, "Biraz düşündüğümüz zaman yapabileceğimiz çok iş olduğunu düşünüyorum. Kadınlar her zaman üretken olmalı ve iş yaşamının içinde yer almalı fırsat her zaman var" dedi.

NERMİN UÇTU