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Haberler Ekonomi Aydın kestanesi için AB onayı

Aydın kestanesi için onayı

Aydın kestanesi için AB onayı
Giriş Tarihi: 6.6.2020

Aydın Ticaret Borsası'nın 'Aydın Kestanesi' için Avrupa Birliği'ne (AB) yaptığı tescil başvurusu Birliğin resmi gazetesinde yayınlandı. Aydın kestanesi, 3 aylık itiraz süreci sonunda herhangi bir itiraz olmaması durumunda incirden sonra Aydın'ın Avrupa Birliği'nce onaylanan ikinci ürünü olacak. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Ülkemize ve Aydın'a hayırlı olmasını temenni ederiz. Süreç sonunda, Aydın kestanesi tüm dünya tarafından bilinirliği artarak dünya pazarlarında daha fazla talep görecek, daha yüksek fiyatlara satılacak" dedi.

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