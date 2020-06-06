Çekmeköy örnek bir proje olacak

Korona virüs (COVID-19) salgınının tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul beklentilerinde de önemli değişiklikler yarattığını söyleyen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Artık yaşam alanlarımız yemek yiyip, uyumaktan, televizyon izleyip, çocuklarımızla oynamaktan çok daha fazlası. Öyle bir tasarım yapmalısınız ki; insanlar hem evin içinde aradığı düzeni ve konforu bulabilsin hem de evindeyken bile özlemini çektiği doğaya kavuşsun" dedi. Deprem güvenliğinin yanı sıra artık insanların sağlık kaygısına hitap eden projelerin müşteri beklentilerinde de öne çıktığını ifade eden Ziya Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca vurguladığı gibi yatay mimariye sahip projeler geliştirmemiz gerekiyor. Biz şirket olarak, bunun kararını 3-4 yıl önce zaten alıp arazilerimizi de buna göre geliştirmiştik. Bana göre yüksek katlı bina devri bu salgınla beraber kapandı" dedi.

ÖZEL KURUL OLUŞTURDU

Projeyle ilgili bilgileri aktaran Yılmaz, ön talep sayısının 60 bine ulaştığını söyledi. Projeyi çok sayıda kişinin gelip görmek istediğini belirten Yılmaz, şunları söyledi: "Depremin ardından inşaat sektörü deprem kriterleri ile tanışmıştı. Şimdi bu kriterlere bir yenisinin eklenmesi gerekiyor. Bu süreç hepimize bahçesiz, balkonsuz ya da terassız ev olamayacağını gösterdi. Bunun için de imar yönetmeliklerinin evlerin balkon ve teraslı yapılması konusunda birtakım teşvikler verilerek düzenlenmesinde yarar var. Hekimlerden oluşan bir 'Sağlık Kurulu' oluşturduk. Çekmeköy projemizi de bu kurulun önerileri etrafında şekillendirdik. Pandemi sonrası gayrimenkul anlayışının dünyadaki en önemli örneklerinden birini Çekmeköy'de göreceksiniz."





BİNA YÜKSEKLİĞİ 5 KAT

Ziya Yılmaz, projede binaların yüksekliğini zemin+5 kat olarak kurguladıklarını anlatarak, "Otoparklarımızı evlerimizin altına aldık. Ortadaki alan orman alanı olacak. Projemizdeki bahçeli ev sayımızı artırdık. Dairelerin yüzde 20'sini villa bahçe konseptiyle tasarladık. Tüm dairelerimizi balkonlu yaparak, projedeki evlerin yüzde 20'sini de teraslı ev olarak kurguladık" diye konuştu.



EVDE ÇALIŞANA YARIM ODA

Salgınla birlikte hızlı bir geçiş yapılan evden çalışma konusuna da değinen Ziya Yılmaz, şunları söyledi: "Uzmanlar diyor ki, evde bir çalışma odanız olsun. Yoksa mutlaka bir çalışma alanı oluşturun. İşte bu yüzden çalışma odalarını unutmadık. Mesela bazı evlerimize yarım odalar şeklinde bölümler ekledik."

YAVUZ KARAMAN