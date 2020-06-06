Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yusufeli Barajı ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Albayrak paylaşımında :Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak." ifadelerini kullandı
Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak. pic.twitter.com/JXm4gsnZV2— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 6, 2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Yusufeli Barajı paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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