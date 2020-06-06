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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Yusufeli Barajı paylaşımı

'tan paylaşımı

ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Albayrak paylaşımında :Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak." ifadelerini kullandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Yusufeli Barajı paylaşımı

06.06.2020, 18:39 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020,18:40

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yusufeli Barajı ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Albayrak paylaşımında :Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak." ifadelerini kullandı

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