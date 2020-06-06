İstihdam kalkanı paketi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Dolmabahçe Sarayı'nda gazeteciler ve ekonomistlerle bir araya geldi. Toplantıda konuşma yapan Bakan Albayrak, "İstihdam konusunda çok ciddi bir paket hazırlanıyor. Bugüne kadar ki en kapsamlı çalışma olacak" dedi. Bakan Albayrak, konut kredisi kampanyasında 2 günde 15 bin rakamının geçildiğini açıkladı. Albayrak, pandemi sürecinde toplam desteğin 280 milyar TL'yi geçtiğini söyledi. Bakan Albayrak toplantıda "Çok kararlı, güçlü ve hızlı adımlar attık. Türkiye ekonomisini ortaya çıkan fırsatlar alanında pozitif ayrışacağını göreceğiz" diye konuştu. Albayrak soruları yanıtlarken, "Yıla bütçe performansı olarak iyi başladık. Bugün içinden geçtiğimiz noktada mali disiplin bizim kırmızı çizgimiz oldu" diye konuştu. Albayrak, Haziran'dan sonra enflasyonda ciddi bir değişimin söz konusu olacağını ifade ederken, kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağının uzatılıp uzatılmayacağının sorulması üzerine, "Bu manada çok geniş kapsamlı ciddi bir paket çalışması içinde Çalışma Bakanlığı'mız. Biz de katkıda bulunuyoruz. İstihdam kalkanı diyebileceğim bir paketle bir hazırlık içinde çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

KREDİLERE BÜYÜK İLGİ

Bakan Albayrak, kredilerle ilgili "Bankalarımızdan ilk gelen rakamlarda bir çoğunda yoğun bir talep var. Ötelenen, ihtiyaç taleplerini desteleyecek rakamlar söz konusu. Konut rakamı 15 bini geçmişti 2 günde" bilgisini verdi. Türk varlıkları daha cazip kılmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Albayrak, "Enflasyonda güçlü bir disiplinin meyvelerini alacağız. Enflasyonda 8,5 hedef gerçekleşebilir bir hedef" ifadelerini kullandı.



DOLARİZASYON TERSİNE DÖNDÜ

Bakan Albayrak, swap ile ilgili, "Biz her ülke ile güçlü adımlar atıyoruz. Atmaya devam edeceğiz. Döviz borçluluğu gittikçe azalıyor. Dolarizasyon tersine dönmeye başladı. Bu süreç başladı. Etkilerini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Dolarizasyonun terse döndüğü bir dönemde 2021'de çok farklı bir tablo çıkacak" açıklamasında bulundu.



YENİ NORMALİ DOĞRU OKUYANLAR KAZANACAK

Cesur adımlar atılması gereken bir dönemden geçtiklerini ifade eden Bakan Albayrak, "İş dünyası reel sektör bankacılık sektörü için geçmiş alışkanlıklar dönemi bitti. Böyle bir dönem yok artık. Bu yaklaşım değişecek. Birilerini üzüyoruz. Bu yeni normali doğru okuyanlar kazanacak" dedi.

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