Yeni konut kredi paketine destek

SUR Yapı, kamu bankaları tarafından açıklanan yeni kredi paketine tüm projeleriyle destek veriyor. Özellikle sıfır ve birinci el konutlar için avantajlı olan kampanya kapsamında 15 yıla varan vade ile ilk 12 ay ödemesiz, aylık yüzde 0.64 faizle finansman sağlanacak. Kampanya Sur Yapı'nın tüm projelerinde geçerli olacak.



Kredi miktarı İstanbul projelerinde azami 750 bin lira olacak. Yüzde 20 indirimle satışa sunulan dairelerde % 20 peşinat uygulanacak ve 80'lik kısma ise 180 aya varan % 0.64 vade oranıyla kredi kullandırılacak. Antalya Projesi'nde ise kişi başına verilecek kredi miktarı azami 500 bin lira olacak. İlk 12 ay taksit ödemesiz olacak.