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Haberler Ekonomi Ziraat Bankası’ndan küçükbaş hayvancılığı geliştirecek işbirliği

’ndan küçükbaş hayvancılığı geliştirecek işbirliği

Ziraat Bankası’ndan küçükbaş hayvancılığı geliştirecek işbirliği
Giriş Tarihi: 6.6.2020

Ziraat Bankası, tarım sektörünün geliştirilmesi ve yeni iş modellerinin uygulanması amacıyla yaptığı işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Tokat ili ve ilçelerinde Karakaya, Akkaraman ve Karagül ırkı koyun varlığının arttırılması amacıyla Tokat Valiliği ile "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi İşbirliği Protokolü imzaladı. Proje kapsamında Ziraat Bankası, üreticilere uygun koşullarla kredi kullandıracak. Bu kapsamda, damızlık koyun alımı amacıyla 7 yıla kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi sağlanacak. Her üretici 150.000 TL'ye kadar kredi kullanacak. Kredi faizleri sıfıra kadar düşecek. Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, "Hayvancılık alanında da üreticilerimizi güçlü şekilde desteklemeye ve geliştirdiğimiz projelerle ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyoruz" dedi.

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