Borsa tarihinde üst üste yükseliş rallisi rekoru

BIST 100 endeksi, 15 Mayıs'ta başlayan ve dünkü kapanışa kadar devam eden 13 günlük ralli ile tarihinin aralıksız en uzun soluklu çıkışını yaptı. Endeks ilk kez bu tür bir rekoru kırmış oldu. Endeks tarihinin bir önceki en uzun rallisi, 13 Ağustos'tan 31 Ağustos'a kadar süren 1993'teki 12 günlük seriydi. Analistler, özellikle holding, ticaret ve gayrimenkul yatırım ortaklığı hisselerinde yoğunlaşan alımların genele yayılması durumunda BIST 100 endeksinin 111.000 direncini aşabileceğini ve sırasıyla 115.000 ve 120.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtti. Analistler, risk faktörleri olarak Kovid- 19 salgınında ikinci dalganın yaşanması ve ABD ile Çin ticaret arasındaki ticaret savaşını öne çıkarıyor.

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