Ege’deki yazlık evlere talep arttı

Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, havaların da ısınmasıyla birlikte Ege'deki yazlık evlere yoğun talep gelmeye başladı. Gayrimenkul danışmanı Zafer Nerez (44), Çeşme, Bodrum, Marmaris ve Kuşadası gibi turistik yerler başta olmak üzere sahil kentlerindeki yazlıkların satış ve kira fiyatlarında yaklaşık 10-15 artış yaşandığını kaydetti. Bahçe ve havuzlarıyla izolasyon sağlayan yazlık evlere ilgi artarken, Nerez, "Tatilciler izole bir ortam istiyor. Havuzlu evlere talep çok" diye konuştu.



YÜZDE 30 YÜKSELDİ

Kuşadası'ndan satışların en yoğun olduğu bölgelerin başında Sahil Siteleri, Kadınlar Denizi ile Davutlar Mahallesi geliyor. Kuşadası'nda müstakil ev satışlarının geçen yıla göre yüzde 30 oranında arttığını belirten emlak danışmanı Atakan Altaş (47), "İlerleyen günlerde bu rakamın daha yukarılara çıkacağını düşünüyoruz. Burası özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden gelen ziyaretçilerin uğrak noktası. Apartman dairelerine ilgi azaldı" açıklamasında bulundu.

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