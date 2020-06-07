Kızılaya Destek Altın Katılım Fonu, yüzde 60 kazanç sağladı

Hem ihtiyaç sahiplerine yarayan hem de yatırımcıya kazandıran KT Portföy Kızılaya Destek Altın Katılım Fonu kurulduğu günden bu yana yüzde 60 getiri sağladı. Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, KT Portföy, fon işletim ücreti olarak aldığı komisyonun yarısını her ay düzenli olarak Kızılayın hesaplarına aktarıyor. Aktarılan bu gelir, Kızılayın daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmasına ve gelecek yardım planlarını yapmasına katkı sundu. Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Özkan, bu fonun her geçen gün vatandaşların birikimine katkı sağladığını dile getirdi.

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