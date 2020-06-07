  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Kızılaya Destek Altın Katılım Fonu, yüzde 60 kazanç sağladı

Kızılaya , yüzde 60 kazanç sağladı

Kızılaya Destek Altın Katılım Fonu, yüzde 60 kazanç sağladı
Giriş Tarihi: 7.6.2020
Hem ihtiyaç sahiplerine yarayan hem de yatırımcıya kazandıran KT Portföy Kızılaya Destek Altın Katılım Fonu kurulduğu günden bu yana yüzde 60 getiri sağladı. Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, KT Portföy, fon işletim ücreti olarak aldığı komisyonun yarısını her ay düzenli olarak Kızılayın hesaplarına aktarıyor. Aktarılan bu gelir, Kızılayın daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmasına ve gelecek yardım planlarını yapmasına katkı sundu. Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Özkan, bu fonun her geçen gün vatandaşların birikimine katkı sağladığını dile getirdi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kızılaya Destek Altın Katılım Fonu, yüzde 60 kazanç sağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA