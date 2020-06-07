Ödemiş’te üreticinin % 70’i mısıra yöneldi

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde, bölgedeki hayvancılık sektörünün her geçen yıl büyümesi üzerine üreticiler mısır üretimine yönelirken, üretimde son yıllarda dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yılmaz, mısır üretimindeki artışın hayvancılığın gelişimine bağlı olduğunu belirterek, "Eskiden bu bölgede karpuz, patates, bamya, domates, biber ve patlıcan gibi geleneksel tarım ürünleri yetiştirilirken, fiyat dengesizliği nedeniyle üretici geleneksel üretimden uzaklaşıp mısır üretimine yöneldi. Ovadaki tarlalarda yüzde 70 oranında mısır bulunduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

DİĞER