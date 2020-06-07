Tarım Kredi faizi düşürdü

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tarımsal girdilere uygulanan sabit oranlı kredi faizinin yüzde 5,5'ten 4,5'e düşürüldüğünü söyledi. Kooperatif ortaklarının kredi oranlarında meydana gelen dalgalanmalardan olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek için geçen yıl tarımsal girdilerin temininde sabit oranlı kredilendirme uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Poyraz, bu süreçte yaklaşık 160 bin üreticiye toplam 1,2 milyar lira tutarında kredi kullandırıldığını aktardı. Poyraz, "İlk etapta sertifikalı tohum, karma hayvan yemi ve kimyevi gübrede başlattığımız uygulamaya, mayıs itibarıyla zirai ilaç ve modern basınçlı sulama sistemlerini de dahil ettik. Tarımsal girdilerin sabit maliyet oranlarıyla kredilendirilmesi doğrultusunda çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı. Poyraz, Tarım Kredi olarak ortaklarının uygun koşullarda finansmana erişimi için piyasadaki değişimleri yakından takip ettiklerine işaret ederek, "Tarımsal girdilere uygulanan sabit oranlı kredinin faizini yüzde 5,5'ten 4,5'e indirdik" bilgisini verdi.

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