Tireli incir üreticisine böcek tuzakları dagıtıldı

Tire'de incir üreticisinin en büyük sorunlarından biri olarak gösterilen 'ekşilik böceği' ile mücadelede önemli bir adım atıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akyurt mahallesindeki incir üreticisine ekşilik böceği zararlısı ile mücadelede kullanılmak üzere toplam 250 adet böcek tuzağı dağıtıldı. Uygulamadan başta Entegre Kontrollü Ürün Yönetimi planı kapsamında olmak üzere yöredeki tüm incir üreticileri faydalandırıldı. Dünyanın en kaliteli incirinin yörede yetiştirildiğini beliren üreticiler, "Hedefimiz ürünümüzün kalitesinden taviz vermemek. Mücadelemiz hasat sonuna kadar sürecek" dedi.



■ NADİR UYSAL

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