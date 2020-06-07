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sezonu başında şantiyeye döndü

Turizm sezonu başında Alaçatı şantiyeye döndü
Giriş Tarihi: 7.6.2020
İZMİR'DE Çeşme Belediyesi, Alaçatı'da restoranların yoğun olduğu meydanda çalışma başlattı. Belediye ekipleri dozerlerle bölgeye gelirken ünlü tatil merkezinde restoranların yoğun olduğu meydanın adeta şantiyeye dönmesi, korona virüsü nedeniyle turizm sezonuna yeni başlayan esnafın tepkisini çekti. Çeşme AK Parti İlçe Başkanı İlter Etike, "Bu dönemde, Alaçatı'nın dozerlerle şantiye alanına çevrilmesi esnafa sabotajdır. Son iki ayda özellikle de sokağa çıkma yasaklarında ne işle meşguldünüz?" diye sordu.
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