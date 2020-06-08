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Ev sahibi olma kuyruğu!

'da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankaya başvuru ücreti yatırmak için cuma gecesinden sıraya girdi. Yiyecek ve içeceklerini yanlarında getiren vatandaşlar, geceyi de önünde geçirdi.

Ev sahibi olma kuyruğu!
Giriş Tarihi: 8.6.2020

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Yunusemre Belediyesi ortaklığıyla yapılan 5 bin 500 konutluk projenin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında, hak sahipliği sözleşmesi imzalanmayan ve başvuru önceliğine göre bugünden itibaren başlayacak.

SAAT BAŞI YOKLAMA
30 Eylül'e kadar sürecek 219 konut için vatandaşlar, 2 gün öncesinden banka önünde sıraya girdi. Rıdvan Onbaşıoğlu, "Kirada oturduğumuz için konut sahibi olmak istiyoruz. Geleceğimiz için buradayız" dedi. Ev şanslarını arttırmak için erkenden sıraya girdiğini aktaran Mesut Zencir ise "İnşallah sıra gelirse evlerimizi alırız" diye konuştu. Banka önüne ilk gelen ve diğer vatandaşlarca sıra listesi tutma görevi verilen Taylan Tepeli de "Gelen arkadaşa sıra numarası vererek kaydediyorum. Belli saat aralığında yoklama alıyoruz" dedi.

Evlerinden kamp koltuğu, termosta çay, yiyecek ve çekirdek getiren vatandaş-lar, kuyruktan sadece acil ihtiyaçları için ayrıldı.

NERMİN UÇTU

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