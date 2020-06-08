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Haberler Ekonomi “Haziran ayı geçis dönemi olacak”

“Haziran ayı geçis dönemi olacak”

“Haziran ayı geçis dönemi olacak”
Giriş Tarihi: 8.6.2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Haziran ayının ticarette geçiş dönemi olacağını söyledi. Pekcan, "Bu süreci, üretim kapasitemiz, eğitimimiz, iş gücümüzle çok başarılı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum" dedi. Bakan Pekcan, "Önümüzdeki dönemde hem en çok ihracatçı olduğumuz Avrupa ülkelerinin yeniden toparlanmasını bekliyor hem de dünya genelinde kademeli bir normalleşmeye geçişin olacağını düşünüyoruz" diye konuştu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, DEİK Başkanı Nail Olpak'ın da aralarında yer aldığı İstişare Kurulu ile video konferansla bir araya gelen Bakan Pekcan, Mayıs ayı dış ticaret rakamlarına da değindi. Pekcan, yıllık bazda düşüş olmasına rağmen nisana göre bir toparlanma ivmesi görüldüğünü söyledi.

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