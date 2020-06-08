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Haberler Ekonomi İzmir-Antalya arası seyahat süresi 3 saate iniyor

- arası seyahat süresi 3 saate iniyor

İzmir-Antalya arası seyahat süresi 3 saate iniyor
Giriş Tarihi: 8.6.2020

Türkiye'nin iki turizm merkezi İzmir ve Antalya'yı birbirine bağlayacak otoyol projesinin 154 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu ayağının ihalesi 11 Haziran'da yapılacak. Karaismailoğlu, "Aydın- Denizli Otoyolu Projesi, Aydın ve Denizli kent merkezlerini birbirine bağlamanın yanı sıra Pamukkale ve Efes Antik Kenti gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracak. Bu sayede Ege Bölgesi'ndeki turizm, tarım ve ticaret bölgelerine güvenli ve konforlu karayolu ulaşımı sağlanmış olacak" dedi.

3 YILDA TAMAMLANACAK
Bakan Karaismailoğlu, diğer etapların tamamlanması ile birlikte İzmir- Antalya arası seyahat süresinin 3 saate ineceğinin altını çizdi. Aydın-Denizli Otoyolu'nun mevcut Aydın Çevre Yolu Otoyol Ayrım Kavşağından başlayarak Dalama üzerinden Yenipazar'a ulaşacağını kaydeden Karaismailoğlu, Kuyucak ilçesine kadar ulaşan yolun Çeltikçi-Korucuk- Kocadere istikametinde devam ederek Kocabaş mevkiinde sonlandığını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, otoyolun ihalenin sonuçlanmasının ardından 3 yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığının da altını çizdi.

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