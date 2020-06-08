Karşıyakalı kadınlar pandemide de üretti

İzmir'de 250 ortağıyla Türkiye'nin en büyük kadın kooparatifleri arasında gösterilen 'SS Karşıyakalı Kadın Girişimi ve Üretim İşletme Kooperatifi', faaliyetlerini her geçen gün artırıyor. Kooperatif Başkanı Gülnur İspir, kendilerine destek veren İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür etti. Pandemi sürecinde üretimlerinde herhangi bir azalma olmadığını, aksine gelen siparişlerin artığını söyleyen İspir, "Virüs sürecinde gerek evlerindeki çalışan üyelerimiz gerekse tesislerimizdeki üyelerimiz, canla başla çalışmalarını sürdürdüler. Üretmeye hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.