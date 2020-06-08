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Haberler Ekonomi Kuyumculardan ‘24 taksit’ talebi

Kuyumculardan ‘24 taksit’ talebi

Kuyumculardan ‘24 taksit’ talebi
Giriş Tarihi: 8.6.2020

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "Korona virüs nedeniyle biriken stoklarımızın eritilmesi kaydıyla şu anda 8 olan kredi kartına taksit miktarının, geçici bir süreyle sınırlı tutulmak amacıyla 24 taksite çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi. Atayık, "Böyle bir adım atılırsa sektörümüzün tüm birimlerinde gerçek anlamda bir bayram havası yaşanacaktır. Kuyumcularımız, yeniden rahat bir nefes alacaktır" diye konuştu.

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