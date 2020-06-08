Öğretmenlikten girişimciliğe başarı öyküsü

Eskişehir'de anaokulu öğretmenliği yapan Merve Çakır, büyük bir azim ve girişimcilik cesaretiyle İzmir'de sigorta şirketi kurarak kendi işinin patronu oldu. 10 yıl önce Eskişehir'den İzmir'e gelen 2 çocuk annesi Merve Çakır, anaokulu öğretmenliğine Karşıyaka'da bir süre daha devam etti. Bu süreçte edindiği çevreyle girişimciliğe adım atan Merve Çakır, Kreas Grup Sigorta Hizmetleri AŞ firmasını kurdu. Sadece kendi işini yapmakla da yetinmeyen Çakır, Girişimciler ve İş Dünyası Derneği'ni (GİSİDER) kurarak kendisi gibi iş insanlarını buluşturup tek çatı altında topladı.

BİN KİŞİYE ÜCRETSİZ EĞİTİM

İzmir başta olmak üzere, Ankara, İstanbul ve Bursa'daki çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 100'ü aşkın firmanın sahibini derneğe üye yapan Çakır, bu şirketlerin kendi aralarında network ağı oluşturarak çeşitli işbirliği anlaşmalarına imza atmalarını sağladı. Dernek çatısı altında gemi söküm işi yapan firmadan sigorta firmasına, müteahhitlik ve mimarlıktan gayrimenkul firmalarına, patent ve inşaata kadar 100'ü aşkın firma arasında köprü görevini yerine getiren Çakır, dernek olarak bin kişiye ücretsiz girişimcilik eğitimi verilmesini sağladı. Hedef ve çalışmalarını Yeni Asır'a anlatan Merve Çakır, "Çocukları çok seviyorum. Bu yüzden çocuk gelişimi üzerine eğitim aldım. Ancak Eskişehir'den İzmir'e gelince sosyal çevremin artması ve daha çok üreterek ülkeme ve yaşadığım kente faydalı olmak adına çalışmalarımı genişlettim. Sigortacılık sektörüne giriş yaparken, diğer yandan benim gibi girişimci iş insanlarını buluşturarak dernekçilik faaliyetlerine başladım. Bu sürede bin kişiye girişimcilik eğitimi verdim. Ne kadar çok yatırımcı ve girişimci olursa ülkemiz o kadar çok kazanır ve kalkınır" diye konuştu.

GİDERSİN çatısı altında 100'ü aşkın firma sahibini toplayan Çakır, "Hedefimiz hep birlikte çalışarak ülke ekonomisini ve istihdamı daha da büyütmek" dedi.



YENİ HEDEFİ SİYASET

Çıtayı hep yüksek tutan Çakır, bundan sonraki hedefinin ise siyasete atılarak belediye başkanı olmak olduğunu söyledi. Çakır, "Bunu sadece belediye başkanı olmak için değil, gerçekten de topluma daha çok hizmet etmek için istiyorum. Bu hedefime ulaşacağıma da inanıyorum" dedi.





"KADINLAR CESARETLİ OLSUN"

Merve Çakır, çaba gösteren her kadının iş hayatında da siyasette de başarılı olacağının altını çizdi. "Kadınlar siyasette daha çok temsil hakkı elde edebilir. Yeter ki cesur olsunlar" diyen Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadınlar her işi yapabilir, öyle söylendiği gibi kırılgan değil, güçlü bir yapımız var. Kadın yapamaz derler, yok öyle bir şey."

Merve Çakır, çalışmalarını ve hedeflerini Şenol Kantürk'e anlattı.

ŞENOL KANTÜRK