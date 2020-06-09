Düğün sektörü müjde bekliyor

Her yıl ortalama 550 bin çiftin evlendiği Türkiye'de, düğün organizasyonları ticari yaşamda önemli bir yer tutuyor. Düğün organizasyonları çiçekçilik, mobilya, gelinlik, kuyumculuğun yanı sıra catering davetiye, fotoğraf, video, ışık ve ses ekipmanları, süsleme, mekan giydirme, nikah şekeri, düğün pastası, havai fişek, servis ve hizmet elemanı temini gibi birçok önemli alt iş kolunu da besliyor. Yaşanan korona virüs salgınına yönelik tedbirler nedeniyle düğün salonlarının kapalı olması birçok sektörü de olumsuz etkiliyor. Düğün sezonunun başlayacağı şu günlerde İzmir Ticaret Odası ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, hazırlamış oldukları ortak raporda alınabilecek önlemlerle düğün salonlarının kontrollü şekilde açılmasını istedi.

1.5 METRE MESAFEYLE

Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Süs Bitkileri Komitesi Üyesi Ali Osman Öğmen, hazırlanan raporu ve önerilerle ilgili dosyaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilettiklerini söyledi. Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte birbirini tanımayan kişilerin bile yan yana yolculuk yaptığını hatırlatan Öğmen, "Bizim önerilerimiz arasında, 12 kişilik bir masaya 4-6 kişinin oturması, sandalyeler arası sosyal mesafeyi koruyacak şekilde 1.5 metre mesafe bırakılması gibi daha birçok önlem bulunuyor. Düğün salonlarının kontrollü bir şekilde açılmasını bekliyoruz" diye konuştu. İzmir'de her yıl ortalama 30 bin, Ege Bölgesi'nde 72 bin, Türkiye'de ise 550 bin kişinin evlendiğini bunun da ülke ekonomisine çok büyük bir katkı sağladığını hatırlatan Öğmen, devlet yetkililerinden bir an önce müjdeli haber beklediklerini söyledi.

EN AZ 20 GÜN ÖNCEDEN

Öğmen, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu öncülüğünde hazırlanan raporu Yeni Asır ile paylaştı. Raporda düğünlerin ticarette lokomotif görevi üstlendiği ve yoğun bir istihdam sağladığı belirtilirken, Öğmen, "AVM ve turizm tesisi benzeri mekanların faaliyetlerine izin verildi. Normalleşme sürecinde düğün mekanlarının da açılış tarihlerinin tespiti önem taşıyor" dedi. Raporda çiftlerin gerekli hazırlıkları tamamlayabilmeleri için belirli bir süreye ihtiyaçları olduğunu, bu nedenle mekanların faaliyetlerine başlayacağı tarihin en az 20 gün öncesinden ilan edilmesinin uygun olacağının vurgulandığını belirten Öğmen, "Odamızın ve İESOB'un üyeleri yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek, kurallara uymaya ve gerekli tedbirleri almaya hazır olduklarını ifade etmiştir. Taleplerimizin dikkate alınması yönündeki beklentimiz sürüyor" dedi.



100-500 BIN TL ARASI HARCAMA YAPILIYOR

● Türkiye'de düğün sektörü ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Öğmen, "Bir düğün için tüm masraflar dahil yaklaşık 100.000-500.000 TL arasında bir harcama yapılıyor. Düğün bütçesinde ev kiralama/satın alma gibi gayrimenkul masrafları yer almıyor. Bir düğün için en az 100.000 lira bütçe ayrılacağı ve yılda ortalama 550.000 çiftin evlendiği düşünüldüğünde düğün sektörünün yaklaşık 55 milyar TL değerinde bir iş hacmine sahip olduğunu söylemek mümkün" dedi.



RAPORDA ILGI ÇEKICI ÖNERILER YER ALIYOR

● Mekan girişinde davetliler için püskürtmeli dezenfektan kabinleri yerleştirilmesi ● Masalarda çerez ve benzeri yiyeceklere yer verilmemesi ● Törene katılamayan davetliler için canlı yayın desteği sağlanması. ● Halaydan kaçınmak ya da kişilerin çubuklara tutunarak halay çekmeleri gibi yaratıcı eğlence çözümlerinin uygulanması ● Geleneksel takı töreni yerine takı sandığının kullanılması.

Tolga TEKİN