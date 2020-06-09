Folkart’tan süper kampanyalar

Folkart, konut sahibi olmak isteyenlere yüzde 0.64 faiz oranı, 12 ay ödemesiz bir plan; ticari alan ve ofisler için ise yüzde 0.59 faiz oranını sunuyor. Folkart, projelerindeki ticari alanlara yönelik olarak "Şimdi kirala 2021'de ödemeye başla" söylemiyle kira desteği veriyor. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Faiz oranları ve Folkart'ın kampanyaları önemli fırsatlar sunuyor. Bir yıl ödemesiz, 180 aya kadar taksit imkanı ve 0.64 faiz oranı ile konut edinmek müthiş bir fırsat" dedi. Folkart, Folkart Vega ve teslim aşamasına gelen Karabağlar'daki Folkart Line projelerinde 1 yıl ödemesiz, 180 ay yüzde 0.64 faiz oranı ile konut kredisi kullanarak daire sahibi olma fırsatı sunuyor. Folkart Towers, Folkart Time, Folkart Incity, Folkart Line, Folkart Yaka Evleri, Folkart Vega gibi şehrin en özel projelerindeki ticari alanlar ve ofisler için ise yüzde 0.59 faiz oranıyla işyeri sahibi olma imkanı bulunuyor" dedi.