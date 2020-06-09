Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tatlı rekabet'i tebrik etti: Harikasınız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Brand Finance'nin açıkladığı 'en iyi 10 Türk marka' kategorisinde yer alan firmaları tebrik etti.

Ziraat Bankası'nın "Tek rakibimiz Türk Hava Yolları" sözleriyle yaptığı paylaşıma yanıt veren Bakan Albayrak, "Harikasınız! Yıllardır ülke ekonomimize sağladığınız katkının yanında bu tür başarılarınızı da sevinçle takip ediyoruz. İnşallah bu tatlı rekabetinizin devamında sizleri dünyanın en değerlileri listesinde de zirvelerde görürüz." ifadelerini kullandı.

Harikasınız! Yıllardır ülke ekonomimize sağladığınız katkının yanında bu tür başarılarınızı da sevinçle takip ediyoruz. İnşallah bu tatlı rekabetinizin devamında sizleri dünyanın en değerlileri listesinde de zirvelerde görürüz. https://t.co/ySzNDHFB58 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 9, 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'yabancı yatırımcı' açıklaması