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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'yabancı yatırımcı' açıklaması

'tan 'yabancı yatırımcı' açıklaması

, Euroclear Bank ile yapılan iş birliği sayesinde yabancı yatırımcıların Türk lirası, ve altın cinsinden tahvillere daha kolay erişebileceğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'yabancı yatırımcı' açıklaması

09.06.2020, 10:57 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020,11:17

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanlığının, devlet iç borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmeti verilmesi için yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata varmasını değerlendirdi. Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar Türk lirası, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun."

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır

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