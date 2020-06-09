Son dakika: Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu

Normalleşme sürecinde Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu.
Yeni düzenlemeler şöyle:
Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.
Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek
Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliğile devam edecek
İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde
Ayrıntılar geliyor...
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