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Haberler Ekonomi Son dakika: Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu

Son dakika: paketinin ayrıntıları belli oldu

Son dakika haberine göre, paketinin ayrıntıları belli oldu. Buna göre salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.

Son dakika: Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu

09.06.2020, 13:58 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020,14:04

Normalleşme sürecinde Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu.

Yeni düzenlemeler şöyle:

Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.

Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek

Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliğile devam edecek

İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde

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