Haberler Ekonomi Son dakika: Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu

Son dakika: Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu

Son dakika haberine göre, Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu. Buna göre salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.

09.06.2020, 13:58 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020,14:04