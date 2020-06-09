Türkiye’nin LPG üretimi yüzde 18 arttı

Türkiye'de geçen yıl toplam Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) üretimi 2018'e göre yüzde 18 artarak 1 milyon 81 bin 577 ton oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2019 Yılı LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici, dağıtıcı ve işleme lisansı sahiplerince 2019'da yapılan LPG ithalatı, bir önceki yıla göre yüzde 6,1 azalarak 3 milyon 103 bin 979 tona geriledi.