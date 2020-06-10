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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İstanbul’a “Finans Merkezi” olmak çok yakışacak

Berat Albayrak: İstanbul’a “” olmak çok yakışacak

Son dakika haberi... Berat Albayrak, Twitter'dan " sermaye piyasaları büyüyor, yatırımcı ailemiz genişliyor. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul’a “” olmak çok yakışacak." mesajını paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İstanbul’a “Finans Merkezi” olmak çok yakışacak

10.06.2020, 17:02 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020,17:14

Yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, fonları tercih eden yatırımcı sayısı da 3 milyon 100 bine yaklaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuya ilişkin olarak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye sermaye piyasaları büyüyor, yatırımcı ailemiz genişliyor. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul'a "Finans Merkezi" olmak çok yakışacak" ifadelerine yer verdi.

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