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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı

, OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı

, OECD Bakanlar Konseyi’nin "İyileşme Yolu: Alternatif Senaryolar ve " toplantısına katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı

10.06.2020, 18:00

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, OECD Bakanlar Konseyi'nin "İyileşme Yolu: Alternatif Senaryolar ve Makroekonomik Politikalar" toplantısına katıldı.

Bakan Albayrak, "OECD Bakanlar Konseyi'nin 'İyileşme Yolu: Alternatif Senaryolar ve Makroekonomik Politikalar' başlıklı toplantısında, Türkiye'nin Covid-19 salgını ve ekonomik etkileri ile mücadelede uyguladığı politikaları paylaştık. Küresel işbirliği ihtiyacına ilişkin görüşlerimizi aktardık" dedi.

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