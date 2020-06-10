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Haberler Ekonomi İŞKAD’tan üyelerine dezenfektan desteği

’tan üyelerine dezenfektan desteği

İŞKAD’tan üyelerine dezenfektan desteği
Giriş Tarihi: 10.6.2020

Aydın İş Kadınları Derneği (İŞKAD), bünyesinde bulunan 44 üyesine dezenfekten standı desteğinde bulundu. Üyeleri ve müşterilerinin sağlığı için gerekli önlemleri aldıklarını belirten İŞKAD Başkanı Belgin Çekmen Altay, "Tüm dünyada el dezenfektanı ve anti-bakteriyel ürünlere ihtiyaç var. Üye iş yerlerine gelen müşterilerin kendilerini daha güvende hissetmeleri için dernek olarak üyelerimiz için el dezenfektan stantları yaptırdık. Bu yaz Covid-19 ile mücadele kapsamında önlemlerin uygulandığı bir dönem geçireceğiz. Virüsün şehrimizde yayılmasını önlemeye yönelik alacağımız tedbirler de büyük önem taşıyor. Bu konuda herkese sorumluluk düşüyor" diye konuştu.

MEHMET KAVAS

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