Marmaris’te lüks yatların yabancı sahipleri bekleniyor

Bakımları yapılan yaklaşık 3 bin özel lüks yatın sahiplerinin büyük kısmının İsrailli, ABD'li, Kanadalı, Rus, Alman ve İngiliz oldukları belirtildi. Ülkelerinde korona virüs tedbirleri devam ettiği için izole olan milyonerlerin temmuz ayı ortasından sonra Marmaris'e gelmeleri bekleniyor. İsrailli bir iş insanının 30 metrelik yatının kaptanlığını yapan Ahmet Dilovalı (38), "Marmaris'te gördüğünüz lüks yatların çoğunluğu yabancı iş insanlarına aittir. Tadilat ve onarımlar yapıldı. Şu an yat sahiplerinin gelmesini bekliyoruz" dedi.

VURAL EFECİK