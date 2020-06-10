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Haberler Ekonomi Marmaris’te lüks yatların yabancı sahipleri bekleniyor

’te lüks yatların yabancı sahipleri bekleniyor

'nın ilçesinde, özel marina ve koylarda demirli, fiyatları 2 ila 30 milyon dolar arasında değişen bakımları tamamlanmış lüks yatlar, yabancı uyruklu sahiplerini bekliyor.

Marmaris’te lüks yatların yabancı sahipleri bekleniyor
Giriş Tarihi: 10.6.2020

Bakımları yapılan yaklaşık 3 bin özel lüks yatın sahiplerinin büyük kısmının İsrailli, ABD'li, Kanadalı, Rus, Alman ve İngiliz oldukları belirtildi. Ülkelerinde korona virüs tedbirleri devam ettiği için izole olan milyonerlerin temmuz ayı ortasından sonra Marmaris'e gelmeleri bekleniyor. İsrailli bir iş insanının 30 metrelik yatının kaptanlığını yapan Ahmet Dilovalı (38), "Marmaris'te gördüğünüz lüks yatların çoğunluğu yabancı iş insanlarına aittir. Tadilat ve onarımlar yapıldı. Şu an yat sahiplerinin gelmesini bekliyoruz" dedi.

VURAL EFECİK

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