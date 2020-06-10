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Haberler Ekonomi Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika: kararını açıkladı

Son dakika... ABD Merkez (), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı

10.06.2020, 21:12 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020,21:26

ABD Merkez Bankası Fed yetkilileri haziran toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeyerek sıfıra yakın seviyede tuttu.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki günlük haziran ayı politika toplantısında fonlama faiz hedefinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 0 – yüzde 25 aralığında bırakıldı. Bu kararlafaizler 2022'ye kadar yüzde 0-25 aralığında kalacak. Bloomberg HT'de yer alan habere göre, haziran toplantısında aralıktan bu yana ilk kez, aralarında faiz projeksiyonlarının noktasal grafiğinin de bulunduğu çeyrek dönem tahminleri açıklandı.

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