Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan yurt dışı uçuşlarıyla ilgili kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
THY'nin alt kuruluşu olan AnadoluJet'in 11 Haziran'dan itibaren yurt dışı uçuşlarını başlatacağını belirten Ekşi, detaylı bilgilere AnadoluJet'in web sitesinden ulaşılabileceğini kaydetti.
✈️— anadolujet (@anadolujet) June 10, 2020
Dear Passengers,
Our international flights begin on June 11th!
For detailed information about our flights please visit our website.
🔎https://t.co/IUM2buQZgh#AnadoluJet pic.twitter.com/E6k06eNPAe
THY'nin yurt dışı uçuş tarihi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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