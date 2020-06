THY'nin yurt dışı uçuş tarihi belli oldu

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan yurt dışı uçuşlarıyla ilgili kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

THY'nin alt kuruluşu olan AnadoluJet'in 11 Haziran'dan itibaren yurt dışı uçuşlarını başlatacağını belirten Ekşi, detaylı bilgilere AnadoluJet'in web sitesinden ulaşılabileceğini kaydetti.

Dear Passengers,



Our international flights begin on June 11th!



For detailed information about our flights please visit our website.



