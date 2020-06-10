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Haberler Ekonomi THY'nin yurt dışı uçuş tarihi belli oldu

'nin uçuş tarihi belli oldu

Son dakika haberlere göre, Genel Müdürü Ekşi: " uçuşlarımız 11 Haziran'dan itibaren başlıyor. Uçuşlarımızla ilgili detaylı bilgiye WEB sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz." dedi. Öte yandan AnadoluJet firması da, yurt dışı seferlere yarından itibaren başlıyor.

THY'nin yurt dışı uçuş tarihi belli oldu

10.06.2020, 15:23 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020,15:57

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan yurt dışı uçuşlarıyla ilgili kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

THY'nin alt kuruluşu olan AnadoluJet'in 11 Haziran'dan itibaren yurt dışı uçuşlarını başlatacağını belirten Ekşi, detaylı bilgilere AnadoluJet'in web sitesinden ulaşılabileceğini kaydetti.

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