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THY'nin yurt dışı uçuş tarihi belli oldu

Son dakika haberlere göre, THY Genel Müdürü Ekşi: "Yurt dışı uçuşlarımız 11 Haziran'dan itibaren başlıyor. Uçuşlarımızla ilgili detaylı bilgiye WEB sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz." dedi. Öte yandan AnadoluJet firması da, yurt dışı seferlere yarından itibaren başlıyor.

10.06.2020, 15:23 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020,15:57