Türkiye’nin en değerli markası THY

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar dolara yaklaşan marka değeriyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markası" oldu. Listede ilk sırayı 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, bu şirketi 1 milyar 616 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası takip etti. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı,Türkiye'nin tüm sektörlerdeki en değerli markası olarak sıklıkla ilân edilmekten dolayı onur ve mutluluk duyduklarını söyledi.