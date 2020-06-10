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Haberler Ekonomi Türkiye’nin en değerli markası THY

’nin en değerli markası

Türkiye’nin en değerli markası THY
Giriş Tarihi: 10.6.2020

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar dolara yaklaşan marka değeriyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markası" oldu. Listede ilk sırayı 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, bu şirketi 1 milyar 616 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası takip etti. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı,Türkiye'nin tüm sektörlerdeki en değerli markası olarak sıklıkla ilân edilmekten dolayı onur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

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