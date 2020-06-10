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Haberler Ekonomi Ünlü markaların ürünlerini dikiyor

Ünlü markaların ürünlerini dikiyor

Ünlü markaların ürünlerini dikiyor
Giriş Tarihi: 10.6.2020

Aydınlı kadın girişimci Ayça Ongan (40), 4 yaşındaki kızının ihtiyaçlarını karşılamak için hobi olarak başladığı el işleri ürünleri üretiminden iyi kazanç elde ediyor. Dikim atölyesi devralarak seri üretime geçen genç kadın, dünyaca ünlü içecek firması Coca Cola'nın promosyon ürünlerini dikiyor. Ongan'ın sahibi olduğu 'Arakne' firmasının etiketini taşıyan çantalar, firma tarafından dünyanın dört bir yanına dağıtılıyor.

KAZIM YÖRÜKCE (ÖZEL HABER)

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