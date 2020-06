At yarışlarına “icar” modeli

Türkiye Varlık Fonu bünyesine alınan at yarışları satılmayacak "icar" modeliyle işletilmeye devam edilecek. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, 49 yıllığına lisansı Fon'a devredilen at yarışlarını satmayacaklarını belirterek, "Milli Piyango'yu satmadık, at yarışını satmayacağız. Sadece bunun işletmesini özel sektöre veriyoruz. Ben köy, tarla çocuğuyum, 'icara vermek' anlamında diyebilirsiniz. Tarla sizin, birisi sizin adınıza işletiyor" dedi. TVF Genel Müdürü Sönmez, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Fon'un yol haritasını anlattı, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Fon'da içilen çayın, suyun hesabını öncelikle kendi vicdanlarına soracaklarını vurgulayan Sönmez, "Amacımız Varlık Fonu'nu ülkenin gurur duyacağı uluslararası standartlarda bir kurum haline getirmek. Yol haritamızda şirketlerin değerini artırmak, Türkiye'nin stratejik yatırımlarına sermaye sağlamak, yurtdışı stratejilerine destek için yatırımlar yapmak, finansal piyasalardaki iyileşme, derinleşmeyi desteklemek var " dedi.

RUSYA İLE ANLAŞMA

Pandemi döneminde kredi musluklarını açarak vatandaşların, işletmelerin yanında yer alan kamu bankalarının çekirdek sermayesini artırmak amaçlı 21 milyar sermaye desteği sağladıklarını söyledi. Rusya Varlık Fonu ile yapılan anlaşmanın iki ülkeye de yatırım yapan bir süreci içerdiğini anımsatan Sönmez, bu dönemde Türkiye'ye olan yatırımları öncelendirmek için durumu yavaş şekilde ilerlettiklerini söyledi. Sönmez, "Sözleşme pazarlığı devam ediyor. Herhangi bir şekilde iptal etmedik, rafa da kaldırmadık. Görüşmeler devam ediyor. Salgın döneminde yurt içine yatırım yapalım istiyoruz, bundan dolayı biraz ağırdan alıyoruz. Ama bununla ilgili herhangi negatif bir durum da yok" diye konuştu.

HAZAL ATEŞ