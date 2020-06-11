Güvenli turizmle fark atacağız

Yeni tip korona virüs (Kovid- 19) salgını kapsamında uygulanan karantina dönemi sonrası yeni normale geçiş sürecinin başlaması çok sayıda sektörü harekete geçirdi. Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler de müşterilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Yerli ve yabancı turistleri misafir edecek otellerde, hijyen ve sosyal mesafe açısından çok sayıda önlem alındı. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre, 2019'da 52,5 milyon turist ağırlayarak en çok ziyaret edilen 6. ülke olan Türkiye, pastadaki payını korumak ve artırmak adına küresel anlamda ilklere imza atıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle başlatılan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na ilgi sürüyor. Otel ve restoranlar, 150 noktadaki denetimi esas alan ve pandemiden uzak tatil, yeme-içme vaadi sunan Güvenli Turizm Sertifikası almak için başvurularını sürdürüyor.

BÜYÜK KATKI SAĞLAR

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, otellerin korona sonrası günlere hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade ederek, hijyen ve Kovid-19 konusunda önlemlerini alan işletmelerin bu dönemde öne çıkacağını söyledi. Eresin, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nın ülkemize büyük katkı sağlayacağını söyledi. Eresin, "Çok iddialı konuşacağım; dünyada uygulanan güvenli turizm sertifikaları içinde en detaylısını hazırladık. Diğer dünya ülkeleri kontrol listeleri oluşturdular ve o listeleri sertifikalandırdılar." dedi. Türkiye'nin tek tek sertifikalandırma gibi çok zor bir işe giriştiğini aktaran Eresin, "Ancak günün sonunda benzerlerine göre çok daha güvenli, hijyen konusunda misafirlerde tereddüt bırakmayan bir uygulama hayata geçti." ifadesini kullandı. Eresin, "RoyalCert ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde üyelerimize yüzde 25, belediye belgeli otellere yüzde 15 indirim sağlayacağız" dedi.



ÖNLEMLER 4 ANA BASLIKTA TOPLANDI



TÜROB Başkanı Eresin, programın, "yolcu sağlığı ve güvenliği", "çalışan sağlığı ve güvenliği", "tesislerde alınan önlemler" ve ulaşım araçlarında alınan önlemler" olmak üzere 4 ana başlıkta toplandığını bildirdi. Eresin, sertifika alan tesislerin isimlerinin resmi olarak açıklanmaya başlandığını ifade ederek, sertifika veren şirketlerin seçiminde çok titiz çalışıldığını, uluslararası akreditasyonu bulunan 5 şirketin bu konuda yetkilendirildiğini anlattı.



İSLETMELERDE 150 KRİTER ARANIYOR

Güvenli turizm sertifikası vermek için yetkilendirilen RoyalCert Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı da çok detaylı hazırlanan programın; yeme-içme tesislerinde 12, konaklama tesislerinde 11 ana başlıkta, 150 kriterden oluştuğunu bildirdi. Namlı, verilen sertifikaların bütün müşterilerin görebileceği yere asılacağını, buradaki karekod vasıtasıyla müşterilerin detaylara ulaşabileceğini aktardı. Namlı, "Yeni normalde" Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek otelleri ve restoranları NASA'nın sağlık ve hijyen kriterlerine benzer kıstaslarla denetlediklerini aktardı. Kısa süre içerisinde denetim için başvuru sayısının 1.000'e ulaşması bekleniyor.