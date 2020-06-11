Bakan Albayrak, Twitter hesabından, AA Finans'ın yatırım fonlarının toplam büyüklüğünün 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasına ilişkin yayımladığı haberi paylaşarak, değerlendirmede bulundu. Türkiye sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğini aktaran Berat Albayrak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan dijital farkındalık mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İstanbul’a “Finans Merkezi” olmak çok yakışacak