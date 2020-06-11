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Haberler Ekonomi İstanbul’a finans merkezi olmak çok yakışacak

’a olmak çok yakışacak

Hazine ve Maliye Bakanı , Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek ve yatırım araçlarında enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İstanbul’a finans merkezi olmak çok yakışacak
Giriş Tarihi: 11.6.2020

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, AA Finans'ın yatırım fonlarının toplam büyüklüğünün 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasına ilişkin yayımladığı haberi paylaşarak, değerlendirmede bulundu. Türkiye sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğini aktaran Berat Albayrak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak" ifadesini kullandı.

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