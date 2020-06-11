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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "TANAP" mesajı

Son dakika: Hazine ve Albayrak'tan "TANAP" mesajı

Hazine ve Albayrak, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile 'ye taşınacak toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını açıkladı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan TANAP mesajı

11.06.2020, 15:26 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020,15:50

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye'ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" ifadesini kullandı.

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