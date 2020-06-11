Ticaret sicil belgeleri artık elektronik ortamda

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bir süre önce Ankara'da başlayan ticaret sicil belgelerinin elektronik ortamda verilmesi uygulamasına İstanbul ve İzmir'in de dahil edildiğini bildirdi. Pekcan, kısa süre içinde sistemin Türkiye geneline yayılacağını söyledi. Dijital dönüşüm çalışmalarına ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin en önemli dijital dönüşüm projelerinden MERSİS'in kapsamının genişletilerek , sosyal temasın en aza indirilmesi çalışmalarına ağırlık verildiğini bildirdi. Aynı zamanda vatandaşın hayatını kolaylaştıracak uygulamaların da yapıldığını dile getiren Pekcan, TOBB ile işbirliği halinde başlattıkları elektronik belge uygulamasıyla müdürlüklere gitmeden belgelerin alınabildiğini söyledi. Artık şirket yetkililerinin bu belgeleri müdürlüklere gitmeden alabileceğini vurgulayan Pekcan, uygulamanın kısa süre içinde de bunun Türkiye geneline yayılacağını anlattı.

TEMSİLCİ TALEBİNDE DİJİTAL BAŞVURU

COVID-19 sürecinde hız kazanan bir diğer projenin de şirket genel kurul toplantılarına Bakanlık temsilcisi görevlendirme olduğunu ifade eden Pekcan, "Anonim şirket genel kurul toplantılarına Bakanlık temsilcisi taleplerinin İl Müdürlüklerine gidilmeden elektronik ortamda alınması, görevlendirme işlemlerinin elektronik ortamda yapılması ve genel kurul toplantılarına ilişkin belgelerin elektronik ortamda saklanması mümkün hale gelmiştir" şeklinde konuştu.