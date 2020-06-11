Türkiye'nin salgın tedbirleri turizmde güvenirliği artırdı

Merkezi İsviçre'de bulunan Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Covid-19 nedeniyle dünyada ciddi bir travmanın yaşandığını söyledi.

Dünyanın değişik bir süreçten geçtiğini, turizmin de bundan etkilendiğini aktaran Baraner, normalleşme adımlarının atılmasıyla hareketlenmenin de yavaş yavaş başladığını dile getirdi.

Türk turizminde ana pazar konumundaki Almanya ve Rusya'daki seyahat acenteleriyle diyalog halinde olduklarını anlatan Baraner, Türkiye'nin gerek sağlık konusundaki çalışmaları gerekse turizm alanında aldığı tedbirlerin batı ülkelerinde bir güven oluşturduğunu ifade etti.

Yakın zamanda Almanya ve Rusya pazarında bir hareketlilik beklediklerine işaret eden Baraner, "Görüştüğümüz seyahat acente temsilcilerinden, 'Türkiye, bütün standartlarını yerine getirdiğini bize belgeledi, bizi ikna etti, en kısa zamanda hareketlilik başlayacaktır.' görüşleri alıyoruz." dedi.

"SEKTÖR BUGÜNE KADAR ÖNEMLİ SINAVLAR VERDİ"

Ekonomide turizmin önemli potansiyeli barındırdığını aktaran Baraner, ekonominin lokomotifi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin salgın konusunda başarılı bir tablo sergilediğini ifade eden Baraner, gerek Sağlık Bakanlığının gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığının hızlı ve önemli adımlar attığını kaydetti.

Türkiye'nin hiçbir hastayı geri çevirmeden tedavi etmesinin, yurt dışındaki vatandaşlarını ülkesine getirmesinin, sağlık altyapısının güçlü olmasının batı ülkelerinin dikkatini çektiğini vurgulayan Baraner, turizm sektörü temsilcilerinin de bakanlıkla hareket ettiğini belirtti.

Hem otellerde hem turizm işletmelerinde salgının başladığı günden itibaren tedbirli adımlar atıldığına dikkati çeken Baraner, "Bugün Avrupa, Türkiye'yi takdir ediyor. 'Türkiye, şunu yapmadı ya da bunu yapamadı' demiyorlar. 'Çok iyi çalıştınız' diyorlar. Mutlaka bunun da turizme yansımaları olacaktır." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'YA 'ANNE VE BABALARINIZI TATİLLE ÖDÜLLENDİRİN' ÇAĞRISI YAPALIM"

Türkiye'nin de verdiği hizmetler noktasında tanıtımını yapması gerektiğini anlatan Baraner, tüm piyasaların taranarak, görüşmeler için atağa geçilmesi gerektiğini bildirdi.

Pazar ülkelere yönelik kampanya çağrısında bulunan Baraner, "Salgında en fazla yaşı ileride olan insanlar etkilendi, kendilerini evlere kapattılar. Ekonomisi yüksek yabancı turistlere yönelik 'Anne ve babanızı bir Antalya tatiliyle ödüllendirin' diye bir kampanya başlatabiliriz." diye konuştu.

Baraner, Türkiye için turizmde çok kötü bir sezon öngörmediklerini söyledi.

AA