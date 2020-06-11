Villa tipi otellere kovid-19 ilgisi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tatilcilerin, villa tipi ve geniş araziler üzerinde kurulu otellere talepleri artıyor. Albayrak Grubu Turizm Koordinatörü Harun Gençtürk, "Villa konseptli otellerin en büyük avantajı geniş alana yayılmış olması. Bu sene bu oteller avantajını yaşayacak. Otellerde korona virüs zammı yok" dedi.